Сократис: «Арсенал» обязан обыграть «Челси», если хочет играть в Лиге чемпионов

Защитникподелился ожиданиями о предстоящем матче противв финале Лиги Европы.

«Мы сыграем против хорошей команды, и дело не только в Азаре. Мы очень их уважаем, но должны играть в свой футбол. Знаем, что если хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, то обязаны победить в этом матче.

Это дополнительная мотивация. Я здесь, чтобы выиграть. Сделаю все, чтобы победить. Не хочу думать ни о чем плохом», — цитирует Сократиса Goal.

Финальный матч Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» состоится сегодня, 29 мая, в Баку. Начало игры — в 22:00 по мск. 0