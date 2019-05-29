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    Давид Луис: «Челси» рассчитывает повторить то, что сделал в 2013 году

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    Защитник «Челси» Давид Луис рассчитывает повторить успех 2013 года, когда «синие» выиграли Лигу Европы.

    Давид Луис
    Давид Луис

    «Все в итоге всегда сводится к усердной ежедневной работе и знакомствам с разными людьми. Сарри преисполнен футбольной страсти, у него большое сердце. Футбол дает возможность каждый день заводить новые знакомства. Успех зависит от того, как ты работаешь и насколько веришь в чужие идеи. Думаю, мы все верим в идеи Сарри.

    Оба клуба хорошо поработали, чтобы пробиться в финал. Мы хотим повторить то, что сделали в 2013 году. Когда понимаешь, где ты находишься, начинаешь понимать, как ты можешь расти и прогрессировать. Только умные люди могут осознать это и приспособиться к нужным условиям», — приводит слова Давида Луиса официальный сайт УЕФА.

    Финал Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» пройдет 29 мая в Баку. Начало поединка — в 22:00 по мск. 0

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