стал победителем зоны «Восток» Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион).

«Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ ПФЛ 1000 Фрибет для всех Забрать!

Клуб из Южно-Сахалинска в последнем туре одержал в гостях победу со счетом 5:2 над «Сибирью-2» и завершил чемпионат на первой строчке, опередив на два очка омский «Иртыш».

Однако в ФНЛ от этого дивизиона не проследует обе команды. Это связано с тем, что «Сахалин» не стал подавать документы для лицензирования в ФНЛ, а омская команда не смогла пройти лицензирование РФС.

Таким образом, свое место в первой лиге сохранила «Балтика». 0