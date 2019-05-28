«Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ
ПФЛ
Клуб из Южно-Сахалинска в последнем туре одержал в гостях победу со счетом 5:2 над «Сибирью-2» и завершил чемпионат на первой строчке, опередив на два очка омский «Иртыш».
Однако в ФНЛ от этого дивизиона не проследует обе команды. Это связано с тем, что «Сахалин» не стал подавать документы для лицензирования в ФНЛ, а омская команда не смогла пройти лицензирование РФС.
Таким образом, свое место в первой лиге сохранила «Балтика». 0