ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрнесто ВальвердеИтоги уик-энда. Вопросы по Вальверде и Ковачу, восхваление «Аталанты»
  • 13:35
    • Касаткина одержала победу на старте «Ролан Гаррос»
  • 13:23
    • Стали известны составы групп ЧМ-2020
  • 13:08
    • ЦСКА объявил об уходе Игнашевича
  • 10:38
    • «Атлетико» приобрел защитника «Порту»
  • 10:17
    • Чалов — лучший игрок 30-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    «Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ

    Сахалин Футбол России Второй дивизион. Восток
    «Сахалин» стал победителем зоны «Восток» Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион).

    «Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ
    «Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ

    Клуб из Южно-Сахалинска в последнем туре одержал в гостях победу со счетом 5:2 над «Сибирью-2» и завершил чемпионат на первой строчке, опередив на два очка омский «Иртыш».

    Однако в ФНЛ от этого дивизиона не проследует обе команды. Это связано с тем, что «Сахалин» не стал подавать документы для лицензирования в ФНЛ, а омская команда не смогла пройти лицензирование РФС.

    Таким образом, свое место в первой лиге сохранила «Балтика». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Итоги сезона РПЛ: новый чемпион, старые проблемы
  • 02:32
    •
  • Прогноз
  • Португалия U20 — Аргентина U20
  • 1.70
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится матч фаворитов молодежного чемпионата мира?
  • Португалия U20 — Аргентина U20. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Французы не изменят своей тактике
  • Панама U20 — Франция U20. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Оторвется ли Южная Корея от ЮАР в турнирной таблице группы F?
  • ЮАР U20 — Южная Корея U20. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Бостона» Хоккей НХЛ. «Бостон» с победы начал серию против «Сент-Луиса»Результат первого матча финала Кубка Стэнли 28 мая 08:220
  • 08:34
    • «Вашингтон» выступил с заявлением по делу Кузнецова
  • 08:07
    • СМИ: Гаттузо покинет пост главного тренера «Милана»
  • 15:14
    • «Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ
    Лионель Месси Футбол После кубковых разочарований «Барселона» готовится к лету потрясенийКак изменится каталонский клуб, проваливший кубковый сезон? Вчера в 21:190
  • Экспресс дня

  • Хачанов успешно стартует на «Ролан Гаррос»
  • 4.07
    •
  • 14:47
    • Дель Потро пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции
  • 14:36
    • Воспитанник «Спартака» перешел в болгарский ЦСКА
  • 14:20
    • Кейта не сыграет в финале Лиги чемпионов
    Федор Смолов Футбол Трансферный дайджест. 21-27 маяГде окажется капитан «Аякса», покинет ли «Пари Сен-Жермен» главная звезда клуба, сменит ли клуб Смолов и другие трансферные новости последних дней Вчера в 13:550
  • 14:06
    • Погребняк продлит контракт с «Уралом»
  • 13:50
    • «Барселона» в ближайшее время объявит об отставке Вальверде
  • 23:14
    • Кузнецов: Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие