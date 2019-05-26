«Оренбург» — «Спартак»: счет матча — 2:0, обзор голов

«Оренбург» — «Спартак»
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Голами в составе победителей отметились полузащитники Рикарду Алвеш и Артем Кулишев.
Таким образом, «Спартак» упустил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы и сыграет в квалификации. «Красно-белые» завершили чемпионат, набрав 49 очков и на пятой позиции.
«Оренбург» (43 очка) финишировал на седьмой строчке.
РПЛ. 30-й тур
«Оренбург» — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0)
Голы: Рикарду Алвеш, 8 (1:0). Кулишев, 90+4 (2:0)«Оренбург»: Довбня, Малых, Шахов, Сиваков, С.Козлов (Афонин, 57), Терехов, Мишкич, Попович, Рикарду Алвеш (Кулишев, 68), Деспотович (Андреев, 90+5), Сутормин«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев (Мелкадзе, 57), Умяров (Игнатов, 69), Зобнин, Мельгарехо, Зе Луиш, Ташаев (Глушенков, 61)Предупреждения: Попович, 11. Деспотович, 12. Гулиев, 27. Малых, 77. Мельгарехо, 77. Довбня, 90. Кулишев, 90+5