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    Магнуссон: Миссия ЦСКА — закончить сезон выше «Спартака»

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    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон сообщил, что основная задача его команды на остаток сезона — обойти московский «Спартак» в итоговой турнирной таблице чемпионата России.

    Хердур Магнуссон
    Хердур Магнуссон

    Обе столичные команды потеряли шансы на попадает в Лигу чемпионов.

    «У нас абсолютно новая команда, мы неплохо начали этот сезон. Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, но есть досада, что не продолжили выступление в Европе весной.

    Ну а вторая часть чемпионата, после перерыва, далась нам очень сложно. Мы пытались изо всех сил, но у нас молодая, перспективная команда, я с оптимизмом смотрю в следующий сезон, мы точно будем лучше, чем в этом сезоне.

    Сейчас миссия на оставшуюся часть — закончить сезон выше Спартака», — приводит слова Магнуссона ТАСС.

    Перед последним туром у «Спартака» 49 очков, а у ЦСКА — 48. 26 мая «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом», а ЦСКА — дома с «Крыльями Советов».

    Обе столичные команды потеряли шансы на попадает в Лигу чемпионов. 0

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