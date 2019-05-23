ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий СеминКубковый король Семин добился рекордной победы
  • 08:03
    • «Ювентус» согласовал 4-летний контракт с Гвардиолой
  • 00:21
    • ФИФА отказалась от идеи увеличить число участников ЧМ-2022
  • 21:49
    • Парфенов: Во втором тайме вернулись в игру, но не смогли забить
  • 20:23
    • «Локомотив» — победитель Кубка России 2018/19
  • 21:12
    • Семин: «Локомотив» не забил свои голы, но все же устоял
    Все новости спорта

    «Атлетико Паранаэнсе» обыграл «Ривер Плейт» в первом матче Суперкубка Южной Америки

    Латинская Америка
    Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» обыграл аргентинский «Ривер Плейт» в первом матче за Суперкубок Южной Америки со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Автором единственного мяча на 25-й минуте стал нападающий Марко Рубен.

    «Ривер Плейт» в концовке матча остался в меньшинстве после удаления защитника Митона Каско.

    Ответная игра пройдет на поле «Ривер Плейт» 31 мая.

    Напомним, в минувшем сезоне «Атлетико Паранаэнсе» выиграл Южноамериканский кубок, а «Ривер Плейт» — Кубок Либертадорес.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кубковый король Семин добился рекордной победы
  • 02:13
    •
  • Прогноз
  • Польша U20 — Колумбия U20
  • 1.65
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли США сделать сенсацию в игре с Россией?
  • Россия — США. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • От Канады и Швейцарии можно ждать результативной игры
  • Канада — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сенегал не оставит шанса Таити
  • Таити U20 — Сенегал U20. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная России Хоккей Максимальный результат! Россия разбила ШвециюЕвгений Малкин и Кирилл Капризов забросили первые шайбы на турнире 21/05/2019 в 23:360
  • 08:50
    • «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал ЛЕ
  • 08:33
    • Легенда «Челси» может возглавить «Мидлсбро»
  • 08:17
    • «Атлетико Паранаэнсе» обыграл «Ривер Плейт» в первом матче Суперкубка Южной Америки
    «Сент-Луис» Хоккей «Сент-Луис» стал вторым финалистом Кубка Стэнли«Блюзмены» выиграли полуфинальную серию у «Сан-Хосе» со счетом 4:2 Вчера в 08:000
  • Экспресс дня

  • Возьмет ли «Локо» трофей третий год подряд?
  • 3.57
    •
  • 00:54
    • Кейн: Россия не просто так выиграла семь матчей из семи
  • 00:37
    • Тренер сборной США: У сборной России убийственная атака
  • 00:02
    • Смолов: Все эмоции оставил на поле
    Давид Луис Футбол Фокусник Давид Луис, барабанщик Чех и еще 11 футболистов со скрытыми талантамиКакими талантами звезды футбола могут похвастаться за пределами поля? 21/05/2019 в 22:580
  • 17:11
    • «Боруссия» Д подтвердила переход Брандта
  • 16:57
    • Василевский встанет в ворота сборной России в матче с США
  • 16:12
    • Руди Гарсия объявил об уходе из «Марселя»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие