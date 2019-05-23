«Атлетико Паранаэнсе» обыграл «Ривер Плейт» в первом матче Суперкубка Южной Америки

Фрагмент матча
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Автором единственного мяча на 25-й минуте стал нападающий Марко Рубен.
«Ривер Плейт» в концовке матча остался в меньшинстве после удаления защитника Митона Каско.
Ответная игра пройдет на поле «Ривер Плейт» 31 мая.
Напомним, в минувшем сезоне «Атлетико Паранаэнсе» выиграл Южноамериканский кубок, а «Ривер Плейт» — Кубок Либертадорес.
🎥 Que golaço do @AthleticoPR! Em todos os detalhes, a bela jogada que terminou com Marco Ruben vencendo Armani! pic.twitter.com/DvMiDMnwK4— Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) 23 мая 2019 г.