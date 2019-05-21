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    СМИ: Симоне Индзаги готов возглавить «Ювентус»

    Ювентус Футбол Италии Серия A Лацио Календарь Серии А
    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги ответил согласием на предложение «Ювентуса» возглавить туринский клуб, о чем сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

    Симоне Индзаги
    Симоне Индзаги

    Помимо Индзаги, руководство «Ювентуса» рассматривает кандидатуру Маурицио Сарри. «Челси» планирует уволить последнего, чтобы назначить на этот пост легенду клуба Фрэнка Лэмпарда.

    Напомним, ранее туринцы объявили об уходе Массимилиано Аллегри. Итальянец возглавил «Ювентус» летом 2014 года, после чего команда пять раз подряд выиграла Серию А и дважды играла в финале Лиги чемпионов.

    «Лацио» в этом сезоне выиграл Кубок Италии и занимает восьмое место после 37 туров в турнирной таблице Серии А. 0

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