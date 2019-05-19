Смолов и Эдер выйдут в старте «Локомотива» на игру с «Уралом»

Федор Смолов
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«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Араторе, Панюков.
Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Динга, Ароян, Бавин, Катрич, Емельянов, Жигулёв, Егорычев, Погребняк, Ильин.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Лысов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Самохвалов, Лапшов, Магкеев, Тарасов, Коломейцев, Фернандеш, Куликов, Тугарев, Кварацхелия.
Поединок состоится сегодня, 19 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — в 11:30 по мск.
«Локомотив» с 52 очками разместился на втором месте в турнирной таблице РПЛ, «Урал» имеет на своем счету 34 балла и расположился на 11-й позиции. 0