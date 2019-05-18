«Бавария» — «Айнтрахт»: счет матча 5:1, обзор голов

В матче 34-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенскаяна своем поле разгромила— 5:1.

В составе мюнхенской команды отличились Кингсли Коман (4 минута), Давид Алаба (53), Ренату Саншеш (58), Франк Рибери (72) и Арьен Роббен (78).

Автором единственного гола гостей стал Себастьен Аллер (50).

Благодаря этой победе «Бавария» в седьмой раз кряду и в 29-й раз в истории стала чемпионом (78 очков). «Айнтрахт» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги (54 очка).

Отметим также уверенную победу «Байера» над «Гертой» со счетом 5:1. Этот успех позволил леверкузенцам стать четвертыми и пробиться в Лигу чемпионов, куда также попали «Боруссия» из Дортмунда и «Лейпциг».

Результаты матчей 34-го тура:

«Боруссия» М — «Боруссия» Д – 0:2

«Вердер» - «Лейпциг» — 2:1

«Вольфсбург» — «Аугсбург» — 8:1

«Майнц» — «Хоффенхайм» — 4:2

«Фортуна» — «Ганновер» — 2:1

«Фрайбург» — «Нюрнберг» — 5:1

«Шальке» — «Штутгарт» — 0:0 0