Названы причины увольнения Аллегри

Стали известны основные причины расставания «Ювентуса» с главным тренером команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, специалист требовал от руководства клуба повышения зарплаты с 7,5 миллиона евро до 10 миллионов евро за сезон, на что туринцы не пошли.

Также у Аллегри возникли разногласия с Павелом Недведом и Фабио Паратичи по поводу работы на трансферном рынке.

Сам Аллегри был недоволен поведением Недведа и Паратичи после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Атлетико», который туринцы проиграли 0:2. Они активно доказывали президенту «старой синьоры» Андреа Аньелли, что настало время перемен.

Кроме того, Аллегри не понравилась зацикленность «Ювентуса» на Лиге чемпионов, в которой, по его мнению, многое связано с удачей. 0