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    Названы причины увольнения Аллегри

    Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    Стали известны основные причины расставания «Ювентуса» с главным тренером команды Массимилиано Аллегри, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Массимилиано Аллегри
    Массимилиано Аллегри

    По информации издания, специалист требовал от руководства клуба повышения зарплаты с 7,5 миллиона евро до 10 миллионов евро за сезон, на что туринцы не пошли.

    Также у Аллегри возникли разногласия с Павелом Недведом и Фабио Паратичи по поводу работы на трансферном рынке.

    Сам Аллегри был недоволен поведением Недведа и Паратичи после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Атлетико», который туринцы проиграли 0:2. Они активно доказывали президенту «старой синьоры» Андреа Аньелли, что настало время перемен.

  • Официально: Аллегри покидает «Ювентус»
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    • Кроме того, Аллегри не понравилась зацикленность «Ювентуса» на Лиге чемпионов, в которой, по его мнению, многое связано с удачей. 0

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