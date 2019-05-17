Официально: Аллегри покидает «Ювентус»

объявил об уходес поста главного тренера команды.

Об этом сообщает официальный сайт «Ювентуса».

Клуб не уточняет, по чьей инициативе было расторгнуто соглашение. 18 мая Аллегри и председатель совета директоров «Ювентуса» Андреа Аньелли выступят перед журналистами и объявят о причинах такого решения.

Напомним, Аньелли возглавлял «Ювентус» с 2014 года. Под его руководством клуб пять раз подряд становился чемпионом Италии, четыре раза побеждал в Кубке Италии и дважды в Суперкубке. Также «Юве» дважды играл в финале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что «Юве» могут возглавить Маурисио Почеттино, Джан Пьеро Гасперини или Леонарду Жардим. 0