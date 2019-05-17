«Вердер» — «Лейпциг»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Германии

В Бремене на стадионе «Везерштадион» состоится матч 34 тура немецкой Бундеслиги, в котором сойдутся местный. Обоим командам еще есть что терять, поэтому игра должна получиться довольно интересной. Старт поединка в 16:30 по Москве.

Несмотря на то, что «музыканты» находятся за пределами еврокубковой зоны, они все еще имеют шансы на попадание в один из европейских турниров. Лига Европы всего в 2 баллах. Таким образом, для «Вердера» оставшийся матч Бундеслиги 1 имеет принципиально важное значение. При этом клуб не уступает в чемпионате уже 2 игры подряд.

«Лейпцигу» уже ничего не нужно в этом сезоне. Команда вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Разве что гости попытаются выиграть, чтобы завершить сезон на мажорной ноте. Вообще «быки» ни разу не выигрывали на «Везерштадионе», поэтому им есть к чему стремиться.

Календарь и таблица Бундеслиги

На «Лейпциг» букмекеры дают слегка меньший коэффициент — 2.40 против 2.67. Судя по этим показателям конторы в большей степени склонны считать, что соперники почти равны по силе.

К этой игре специалисты LiveSport.Ru подготовили прогноз с исходом, величина коэффициента которого составляет 2.40.

Прямая онлайн-трансляция матча «Вердер» — «Лейпциг» будет вестись на сайте LiveCup.Run. 0