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    «Вердер» — «Лейпциг»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Германии

    Бундеслига Футбол Германии Вердер РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги
    В Бремене на стадионе «Везерштадион» состоится матч 34 тура немецкой Бундеслиги, в котором сойдутся местный «Вердер» и «Лейпциг». Обоим командам еще есть что терять, поэтому игра должна получиться довольно интересной. Старт поединка в 16:30 по Москве.

    Флориан Кофельдт
    Флориан Кофельдт

    Несмотря на то, что «музыканты» находятся за пределами еврокубковой зоны, они все еще имеют шансы на попадание в один из европейских турниров. Лига Европы всего в 2 баллах. Таким образом, для «Вердера» оставшийся матч Бундеслиги 1 имеет принципиально важное значение. При этом клуб не уступает в чемпионате уже 2 игры подряд.

    «Лейпцигу» уже ничего не нужно в этом сезоне. Команда вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Разве что гости попытаются выиграть, чтобы завершить сезон на мажорной ноте. Вообще «быки» ни разу не выигрывали на «Везерштадионе», поэтому им есть к чему стремиться.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На «Лейпциг» букмекеры дают слегка меньший коэффициент — 2.40 против 2.67. Судя по этим показателям конторы в большей степени склонны считать, что соперники почти равны по силе.

    К этой игре специалисты LiveSport.Ru подготовили прогноз с исходом, величина коэффициента которого составляет 2.40.

    Прямая онлайн-трансляция матча «Вердер» — «Лейпциг» будет вестись на сайте LiveCup.Run. 0

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