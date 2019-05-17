Касильяс объявит о завершении карьеры

Голкиперрешил не возвращаться на поле после перенесенного инфаркта.

Об этом сообщает ojogo.pt.

В ближайшее время Касильяс официально объявит о завершении карьеры.

При этом, ожидается, что вратарь останется в системе «Порту». Президент «драконов» Пинту да Кошта хочет, чтобы Касильяс занял одну из должностей в клубе.

Да Кошта также подтвердил, что «Порту» уже начал поиски замены для Касильяса.

Напомним, Касильяс перенес инфаркт 1 мая на тренировке «Порту». Голкипер был госпитализирован и перенес операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает. 0