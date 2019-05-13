Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»

Комментаторзаявил о возможном назначениина пост спортивного директора «Спартака».

«Московский "Спартак" ввиду кадровых перестановок пока не может так обширно планировать трансферную кампанию, как "Локомотив". Чтобы ее планировать, нужен спортивный директор.

Буквально на днях, сегодня-завтра, должна состояться долгожданная встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна.

После нее владелец "Спартака" и примет решение о назначении», — написал Арустамян в Telegram.

Напомним, вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов уйдут с занимаемых должностей после окончания сезона 2018/19. 0