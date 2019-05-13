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    Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Московский "Спартак" ввиду кадровых перестановок пока не может так обширно планировать трансферную кампанию, как "Локомотив". Чтобы ее планировать, нужен спортивный директор.

    Буквально на днях, сегодня-завтра, должна состояться долгожданная встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна.

    После нее владелец "Спартака" и примет решение о назначении», — написал Арустамян в Telegram.

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