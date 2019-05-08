Дюков: История Кокорина и Мамаева — поучительный пример для молодежи

Глава РФСвысказался о ситуации с приговором для футболистов

Кокорин получил 1 год и 6 месяцев исправительной колонии общего режима, Мамаев осужден на 1 год и 5 месяцев.

«Воздержусь от комментариев по приговору, поскольку не являюсь экспертом в уголовном судопроизводстве.

Они совершили проступок и должны были понести наказание. Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол.

Эта история является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов, напоминанием о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту, надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда», — сказал Дюков ТАСС.

Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы, в которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук. 0