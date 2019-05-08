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    Дюков: История Кокорина и Мамаева — поучительный пример для молодежи

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    Глава РФС Александр Дюков высказался о ситуации с приговором для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев

    Кокорин получил 1 год и 6 месяцев исправительной колонии общего режима, Мамаев осужден на 1 год и 5 месяцев.

    «Воздержусь от комментариев по приговору, поскольку не являюсь экспертом в уголовном судопроизводстве.

    Они совершили проступок и должны были понести наказание. Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол.

    Эта история является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов, напоминанием о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту, надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда», — сказал Дюков ТАСС.

    Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы, в которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук. 0

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