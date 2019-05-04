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    Кононов: Давление будет оказываться на «Спартак» всегда, и критика тоже будет

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    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов проанализировал матч 27-го тура РПЛ против «Урала» (1:0).

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Хорошая игра. Организованная. В атаке у нас были моменты, но не хватило немного реализации, хладнокровия.

    Что касается обороны: тоже организованно играли — за исключением, возможно, стандартных положений.

    В первом тайме мы не сыграли так, как хотелось бы. Но в целом матч хороший. Был баланс между атакой и обороной.

    Илья Гапонов провел второй матч в основном составе. Если мы не пропустили, и он не сделал ошибок — значит, он сыграл хорошо!

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    Мы, конечно, знали о том, что игроки на фланге атаки "Урала" достаточно быстры, индивидуально сильны. Поэтому наши футболисты действовали таким образом, чтобы они не смогли играть в свой футбол.

    Давление будет оказываться всегда — на первом месте команда, или ниже первого. Я в этом уверен, потому что это "Спартак".

    Давление, критика — это составляющие "Спартака". Мы должны это понимать и за счет этого настраиваться на каждую игру, прогрессировать.

    Я не могу сказать, что игра Мельгарехо неэффективна. Неэффективна в реализации! Потому что в прошлом году он забивал, а в этом пока не удается. Но он отдавал голевые передачи, было достаточно моментов, где он мог забить.

    Аяз Гулиев очень серьезно и преданно относится к игре, к своей профессии. У него стиль игры такой, что он очень ответственно относится к обороне.

    Может быть, ему не достает тех качеств в атаке, которые нам требуются, но то, что он играет таким образом в отборе, что играет за две позиции — это очевидно. Да, надо работать еще над атакой и исполнением, чтобы не было брака в передачах.

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    Глушенков вышел по позиции, и говорить о будущем я бы не хотел. Будущее — оно всегда настоящее. Макс сегодня вышел и отыграл, но не могу сказать, что это удовлетворяет и меня, и его.

    Но то, что ему даю возможность выходить — это за счет того, что он очень хорошо работает в тренировочном процессе.

    Здесь у каждого игрока есть перспективы для того, чтобы выйти. Но самое главное — как вы работаете на тренировках», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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