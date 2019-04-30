Карасев рассудит ЦСКА и «Динамо»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура российской Премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.

Встречу ЦСКА — «Динамо», которая пройдет 5 мая, доверили бригаде арбитров из Москвы во главе с Сергеем Карасевым. Его помощниками будут Антон Кобзев и Илья Елеференко, резервный судья — Алексей Еськов, инспектор Гаряфий Жафяров.

На других матчах будут работать:

3 мая (пятница)

«Енисей» — «Анжи»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).

4 мая (суббота)

«Урал» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

5 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Уфа»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область). 0