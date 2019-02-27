Бенитес: «Ньюкасл» все еще не обезопасил себя от вылета из АПЛ

Главный тренерзаявил, что борьба за выживание в АПЛ еще вся впереди.

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«Очевидно, что выигрыш в играх дает вам больше уверенности, но мы должны иметь одинаковый подход к каждому поединку. Мы находимся там, где мы есть, потому что мы сосредоточены на каждой игре.

Работа еще не выполнена, мы еще не спасены. Нам нужно подходить ко всем матчам с одинаковым менталитетом. Игроки знают это, и фанаты тоже. Игроки заслуживают похвалы, у них все было хорошо. Это была хорошая победа над хорошей командой», — цитирует Бенитеса Goal.

Напомним, накануне «сороки» обыграли «Бернли» (2:0) и на семь очков оторвались от зоны вылета. 0