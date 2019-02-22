По итогам матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделеувеличила отрыв от Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА uefa.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» победил «Фенербахче» (3:1), а «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Байером» (1:1). Таким образом, Россия заработала на этой еврокубковой неделе 0,5 балла. Обе команды продолжат свое выступление в 1/8 финала ЛЕ.

Россия продолжает идти на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА — 50,382, Португалия (46,632) расположилась следом.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания — 99,988

2. Англия — 77,177

3. Италия — 73,583

4. Германия — 70,641

5. Франция — 58,165

6. Россия — 50,382

7. Португалия — 46,632

8. Бельгия — 39,900

9. Украина — 38,900

10. Турция — 34,600. 0