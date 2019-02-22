Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
uefa.com
В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» победил «Фенербахче» (3:1), а «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Байером» (1:1). Таким образом, Россия заработала на этой еврокубковой неделе 0,5 балла. Обе команды продолжат свое выступление в 1/8 финала ЛЕ.
Россия продолжает идти на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА — 50,382, Португалия (46,632) расположилась следом.
Рейтинг ассоциаций УЕФА:
1. Испания — 99,988
2. Англия — 77,177
3. Италия — 73,583
4. Германия — 70,641
5. Франция — 58,165
6. Россия — 50,382
7. Португалия — 46,632
8. Бельгия — 39,900
9. Украина — 38,900
10. Турция — 34,600. 0