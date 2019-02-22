ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаНовый джокер «Зенита» втащил питерцев в 1/8 Лиги Европы
  • 08:01
    • Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • 01:34
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2018/2019 онлайн
  • 00:49
    • «Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, сыграв вничью с «Байером»
  • 22:45
    • «Зенит» победил «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
  • 01:18
    • Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

    УЕФА Лига Европы Футбол России Краснодар Зенит Календарь Лиги Европы
    По итогам матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА.

    Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
    Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» победил «Фенербахче» (3:1), а «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Байером» (1:1). Таким образом, Россия заработала на этой еврокубковой неделе 0,5 балла. Обе команды продолжат свое выступление в 1/8 финала ЛЕ.

    Россия продолжает идти на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА — 50,382, Португалия (46,632) расположилась следом.

    Рейтинг ассоциаций УЕФА:

    1. Испания — 99,988
    2. Англия — 77,177
    3. Италия — 73,583
    4. Германия — 70,641
    5. Франция — 58,165
    6. Россия — 50,382
    7. Португалия — 46,632
    8. Бельгия — 39,900
    9. Украина — 38,900
    10. Турция — 34,600. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Новый джокер «Зенита» втащил питерцев в 1/8 Лиги Европы
  • 02:07
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Эмполи»
  • 3.40
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» и СКА могут сыграть результативно
  • «Трактор» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Металлург» может выиграть битву за третье место Востока у «Ак Барса»
  • «Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Динамо Рига» постарается связать атаку ЦСКА
  • ЦСКА — «Динамо Рига». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Рахим Стерлинг Футбол Глубина состава позволяет «Ман Сити» замахнуться на четыре трофеяКоманда Гвардиолы в сложнейшем матче Лиги чемпионов обыграла «Шальке» Вчера в 13:530
  • 00:48
    • «Интер» уверенно обыграл «Рапид» в Лиге Европы
  • 23:18
    • Трансфер полузащитник «Васко да Гама» в ЦСКА сорвался
  • 22:54
    • «Шахтер» проиграл «Айнтрахту» и вылетел из Лиги Европы
    «Чикаго» Хоккей НХЛ. Гол Анисимова, 26 сейвов Варламова и седьмая кряду победа «Бостона»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля Вчера в 09:020
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выбьет ли «Зенит» аутсайдера турецкой Суперлиги?
  • 10.11
    •
  • 01:04
    • «Бетис» уступил «Ренну» и вылетел из ЛЕ
  • 00:30
    • Фурсенко: «Зенит» выступил очень сильно в матче против «Фенербахче»
  • 00:20
    • Азмун получает дополнительную энергию от поддержки болельщиков
    Марк-Андре тер Стеген Футбол Сборная самых недооцененных игроков Лиги чемпионовОдиннадцать игроков, которые помогли своим командам достичь плей-офф ЛЧ в этом сезоне 20/02/2019 в 20:000
  • 22:52
    • «Наполи» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Цюрих»
  • 22:49
    • «Арсенал» разгромил БАТЭ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
  • 22:48
    • «Валенсия» второй раз обыграла «Селтик» в 1/16 финала Лиги Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие