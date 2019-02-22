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    Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

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    В пятницу, 22 февраля завершились все ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

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    В 1/8 финала сыграют следующие команды:

    «Зенит», «Краснодар» (оба — Россия), «Севилья», «Вильярреал», «Валенсия» (все — Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Айнтрахт» (Германия), загребское «Динамо» (Хорватия), «Наполи», «Интер» ( оба — Италия), «Арсенал», «Челси» ( оба — Англия), «Бенфика» (Португалия), «Ренн» (Франция), «Славия» (Чехия), киевское «Динамо» (Украина).

    Россию представят два клуба — «Зенит», который по сумме двух матчей оказался сильнее «Фенербахче», и «Краснодар», который одолел леверкузенский «Байер».

    В прошлом сезоне в 1/8 финала участвовало 3 российских клуба («Локомотив», ЦСКА и «Зенит»)

    Жеребьевка 1/8 финала состоится 22 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. На этой стадии уже не применяется принцип посева, а команды из одной страны могут встретиться между собой.

    При этом из-за политической ситуации УЕФА разводит российские и украинские команды, поэтому киевское «Динамо» не сыграет с «Краснодаром» или «Зенитом». 0

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