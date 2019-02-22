ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилБудущее Озила в тумане. Матч с БАТЭ это показал
  • 15:17
    • «Зенит» и «Краснодар» сыграют с испанцами в 1/8 финала Лиги Европы
  • 21:29
    • Азмун вошел в команду недели в Лиге Европы
  • 19:34
    • «Металлург» крупно обыграл «Ак Барс»
  • 19:22
    • СКА завершил регулярный чемпионат победой над «Трактором»
  • 19:20
    • Определилось точное время начала матчей «Зенита» и «Краснодара» в ЛЕ
    Все новости спорта

    Азмун вошел в команду недели в Лиге Европы

    Лига Европы Зенит Футбол России Арсенал Футбол Англии Динамо Киев Футбол Украины Динамо Загреб Челси Севилья Футбол Испании Ред Булл Зальцбург Календарь Лиги Европы
    Официальный Twitter Лиги Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала назвал команду недели.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В состав команды недели вошел нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

    Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

    Денис Бойко («Динамо Киев) — Владимир Цоуфал (»Славия«), Шкодран Мустафи (»Арсенал«), Эмир Дилавер (»Динамо« Загреб), Штефан Лихтштайнер (»Арсенал«), Каллум Хадсон-Одои (»Челси«), Ксавер Шлагер (»Зальцбург«), Гранит Джака (»Арсенал«), Пабло Сарабия (»Севилья«) — Патсон Дака (»Зальцбург«), Сердар Азмун (»Зенит«).

    Напомним, Азмун был признан лучшим игроком недели в ЛЕ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Будущее Озила в тумане. Матч с БАТЭ это показал
  • 17:30
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Эмполи»
  • 3.40
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Закончится ли победная серия «Милана»?
  • «Милан» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Продолжит ли «Вердер» свою беспроигрышную серию?
  • «Вердер» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Прервет ли «Вест Хэм» безвыигрышную серию в АПЛ?
  • «Вест Хэм» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Металлург» — «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Магнитка» разгромила «Ак Барс», СКА победил «Трактор», ЦСКА примет рижское «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 22 февраля 19:400
  • 17:43
    • Азмун признан игроком недели в Лиге Европы
  • 16:25
    • Назначены новые руководители «Зенита»
  • 15:55
    • Годин признан игроком недели в Лиге чемпионов
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Юбилейный гол Овечкина, два очка Дадонова и 29 сейвов ВасилевскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля 09:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Милан» удержится в зоне Лиги чемпионов
  • 4.00
    •
  • 18:55
    • Облак согласовал новый контракт с «Атлетико»
  • 18:45
    • Мусаев: «Краснодар» рад жребию
  • 18:27
    • «Урал» разгромил китайцев в товарищеском матче
    Фрагмент матча Футбол Новый джокер «Зенита» втащил питерцев в 1/8 Лиги ЕвропыРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» в ответном матче с «Фенербахче» 02:070
  • 15:50
    • Семак: Испанские команды уверенно выступают у себя дома
  • 15:38
    • «Урал» подписал экс-игрока «Краснодара»
  • 15:08
    • ЦСКА подписал защитника «Уфы»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие