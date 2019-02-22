Азмун вошел в команду недели в Лиге Европы

Сердар Азмун
«Зенит»
В состав команды недели вошел нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Денис Бойко («Динамо Киев) — Владимир Цоуфал (»Славия«), Шкодран Мустафи (»Арсенал«), Эмир Дилавер (»Динамо« Загреб), Штефан Лихтштайнер (»Арсенал«), Каллум Хадсон-Одои (»Челси«), Ксавер Шлагер (»Зальцбург«), Гранит Джака (»Арсенал«), Пабло Сарабия (»Севилья«) — Патсон Дака (»Зальцбург«), Сердар Азмун (»Зенит«).
Напомним, Азмун был признан лучшим игроком недели в ЛЕ. 0