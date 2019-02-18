«Далянь Ифан» объявил о подписании Хамшика

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Ранее сообщалось, что «Далянь Ифан» заплатил за трансфер 31-летнего словака 18 миллионов евро, еще на 2 миллиона партенопейцы могут рассчитывать в качестве бонусов.

Хамшик выступал за «Наполи» с 2007 года. Всего сыграл в 520 матчах за итальянский клуб, забил 120 голов и отдал 111 голевых передач. С 2013 года он был капитаном команды. В составе неаполитанцев он дважды выигрывал Кубок Италии.

В текущем сезоне хавбек провел 19 матчей за итальянский клуб, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. 0