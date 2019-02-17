«Реал» дома проиграл «Жироне»

В рамках 24-го тура чемпионата Испаниина «Бернабеу» принимал

«Реал» вышел вперед в середине первого тайма благодаря голу Каземиро. Однако во второй половине игры «сливочные» пропустили дважды. Сперва Кристиан Стуани реализовал пенальти, а за пятнадцать минут до окончания основного времени Кристиан Португес вывел «Жирону» вперед.

В концовке встречи у «Реала» был удален Серхио Рамос, который получил два «горчичника».

Для «Реала» это поражение стало уже седьмым в текущем чемпионате Испании.

Таким образом, у «Реала» осталось 45 очков. «Сливочные» занимают третье место в таблице Примеры. но отставание от «Барселоны» теперь составляет 9 баллов.

«Жирона» набрала 27 очков и поднялась на пятнадцатое место.