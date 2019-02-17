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    «Реал» дома проиграл «Жироне»

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    В рамках 24-го тура чемпионата Испании «Реал» на «Бернабеу» принимал «Жирону».

    «Реал» — «Жирона»
    «Реал» — «Жирона»
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    «Реал» вышел вперед в середине первого тайма благодаря голу Каземиро. Однако во второй половине игры «сливочные» пропустили дважды. Сперва Кристиан Стуани реализовал пенальти, а за пятнадцать минут до окончания основного времени Кристиан Португес вывел «Жирону» вперед.

    В концовке встречи у «Реала» был удален Серхио Рамос, который получил два «горчичника».

    Для «Реала» это поражение стало уже седьмым в текущем чемпионате Испании.

    Таким образом, у «Реала» осталось 45 очков. «Сливочные» занимают третье место в таблице Примеры. но отставание от «Барселоны» теперь составляет 9 баллов.

    «Жирона» набрала 27 очков и поднялась на пятнадцатое место.

    Примера. 24-й тур
    «Реал» — «Жирона» — 1:2 (1:0)
    Голы: Каземиру, 25 (1:0). Стуани, 65 — с пенальти (1:1). Порту, 75 (1:2)«Реал»: Куртуа, Одриосола, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Кроос, Каземиру, Себальос (Диас, 74), Васкес (Винисиус Жуниор, 58), Бензема, Асенсио (Бэйл, 66)«Жирона»: Буну, Хуанпе, Хонас Ромалью, Алькала, Порро (Лосано, 46), Гранель, Пере Понс (Алейкс Гарсия, 46), Дуглас Луис, Порту (Фернандес, 84), Рауль Гарсия, СтуаниПредупреждения: Лосано, 48. Серхио Рамос, 64. Алькала, 86. Каземиру, 88Удаление: Серхио Рамос, 90
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