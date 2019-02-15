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    Костин: «Динамо» может вернуться в топ-5 чемпионата России

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    Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о целях банка после возвращения московского «Динамо» под его управление.

    Андрей Костин
    Андрей Костин
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    «Я решил попробовать: если деньги инвестировать, то и управлять процессом. Я сам не фанат, я не буду этим заниматься, но я постараюсь собрать команду менеджеров, которая доведёт команду до каких-то призовых мест или по крайней мере до первой пятерки», — цитирует Костина «Чемпионат».

    Накануне, 14 февраля, стало известно, что спортивное общество «Динамо» одобрило продажу клуба ВТБ за 1 рубль.

    «Динамо», набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 0

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