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    Классон сыграет в атаке «Краснодара» против «Байера»

    «Краснодар» — «Байер»: составы, прогноз, онлайн

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    ФК «Краснодар» объявил состав на матч 1/16 финала Лиги Европы против леверкузенского «Байера».

    Виктор Классон
    Виктор Классон
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    «Краснодар»: Крицюк — Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий — Олссон, Каборе, Перейра — Вандерсон, Игнатьев, Классон.

    Запасные: Синицын, Фьолусон, Марков, Уткин, Голубев, Черников, Сулейманов.

    «Байер»: Градецки — Венделл, Бендер, Та, Вайзер — Брандт, Арангис, Хаверц — Бэйли, Фолланд, Беллараби.

    Запасные: Езджан, Драгович, Паулинью, Аларио, Баумгартлингер, Едвай, Кор.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Байеру». Коэффициент на его победу — 2.06, на успех «Краснодара» — 4.92, на ничью — 6.45. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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