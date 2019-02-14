«Краснодар» — «Байер»: составы, прогноз, онлайн

объявил состав на матч 1/16 финала Лиги Европы против леверкузенского

«Краснодар»: Крицюк — Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий — Олссон, Каборе, Перейра — Вандерсон, Игнатьев, Классон.

Запасные: Синицын, Фьолусон, Марков, Уткин, Голубев, Черников, Сулейманов.

«Байер»: Градецки — Венделл, Бендер, Та, Вайзер — Брандт, Арангис, Хаверц — Бэйли, Фолланд, Беллараби.

Запасные: Езджан, Драгович, Паулинью, Аларио, Баумгартлингер, Едвай, Кор.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Байеру». Коэффициент на его победу — 2.06, на успех «Краснодара» — 4.92, на ничью — 6.45. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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