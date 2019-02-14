Дзаньоло: Надеюсь, что забью за «Рому» еще много важных мячей

Полузащитник «Ромы»поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с(2:1), в котором он оформил дубль.

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«Я счастлив, и мои чувства почти невозможно описать словами. Этот вечер не забуду никогда.

Было так здорово отпраздновать гол под трибуной с самыми ярыми болельщиками "Ромы"! Надеюсь, что забью за клуб еще много важных мячей.

Пропущенный гол может осложнить нам жизнь в ответной встрече. Но надо просто работать в поте лица, чтобы в Португалии довершить начатое.

Мы хорошо подготовились к матчу и почти ничего не позволили создать сопернику. Попробуем отыграть так и ответную встречу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0