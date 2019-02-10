«Севилья» спаслась от поражения в матче с «Эйбаром»

В матче 23-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 2:2.

Счет в матче открыли гости — на 22-й минуте отличился Фабиан Орельяна, а на 63-й минуте Шарлес удвоил преимущество «Эйбара».

Хозяева сумели отыграться в концовке встречи: голами отметились форварды Виссам Бен Йеддер на 88-й минуте и Пабло Сарабия на второй компенсированной минуте.

Экс-спартаковец Квинси Промес отметился результативной передачей.

Отметим, что «Севилья» заканчивала матч в меньшинстве — Эвер Банега получил вторую желтую карточку на 84-й минуте.

«Севилья» набрала 37 очков и расположилась на 4-м месте в турнирной таблице. «Эйбар» с 30 баллами занимает 10-ю строчку. 0