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    «Севилья» спаслась от поражения в матче с «Эйбаром»

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    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Эйбаром» — 2:2.

    «Севилья»
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    Счет в матче открыли гости — на 22-й минуте отличился Фабиан Орельяна, а на 63-й минуте Шарлес удвоил преимущество «Эйбара».

    Хозяева сумели отыграться в концовке встречи: голами отметились форварды Виссам Бен Йеддер на 88-й минуте и Пабло Сарабия на второй компенсированной минуте.

    Экс-спартаковец Квинси Промес отметился результативной передачей.

    Отметим, что «Севилья» заканчивала матч в меньшинстве — Эвер Банега получил вторую желтую карточку на 84-й минуте.

    «Севилья» набрала 37 очков и расположилась на 4-м месте в турнирной таблице. «Эйбар» с 30 баллами занимает 10-ю строчку. 0

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