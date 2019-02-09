«Рома» набрала три очка в Вероне

одержала победу надв выездном матче 23-го тура итальянской Серии A.

Встреча, которая прошла в Вероне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Уже на 9-й минуте Стефан Эль-Шаарави вывел хозяев вперед, реализовав выход один на один с вратарем.

На 18-й минуте Эдин Джеко удвоил преимущество команды, нанеся точный удар низом с острого угла.

Победную точку на 51-й минуте поставил Александар Коларов, разыграв блестящую «стеночку» с Джеко.

«Рома» поднялась на четвертое место в турнирной таблице (38 очков), «Кьево» идет 20-м (9 очков). 0