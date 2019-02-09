«Реал» победил «Атлетико» в мадридском дерби

Мадридскийпотерпел домашнее поражение от столичного(1:3) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Фрагмент матча twitter.com/realmadrid 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей отличились Каземиро (16-я минута), Серхио Рамос (42, пен.) и Гарет Бэйл (74).

Единственный мяч «матрасников» забил Антуан Гризманн (25).

«Атлетико» доигрывал встречу в меньшинстве — красную карточку на 80-й минуте получил Томас Парти.

«Реал» одержал пятую победу в Примере подряд и с 45 очками поднялся на второе место, «Атлетико» с 44 очками опустился на третью строчку.

В следующем матче подопечные Сантьяго Солари 17 февраля примут «Жирону», а команда Диего Симеоне днем ранее на выезде сыграет с «Райо Вальекано».