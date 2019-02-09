«Реал» победил «Атлетико» в мадридском дерби

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Каземиро (16-я минута), Серхио Рамос (42, пен.) и Гарет Бэйл (74).
Единственный мяч «матрасников» забил Антуан Гризманн (25).
«Атлетико» доигрывал встречу в меньшинстве — красную карточку на 80-й минуте получил Томас Парти.
«Реал» одержал пятую победу в Примере подряд и с 45 очками поднялся на второе место, «Атлетико» с 44 очками опустился на третью строчку.
В следующем матче подопечные Сантьяго Солари 17 февраля примут «Жирону», а команда Диего Симеоне днем ранее на выезде сыграет с «Райо Вальекано».
Примера. 23-й тур
«Атлетико» — «Реал» — 1:3 (1:2)
Голы: Каземиро, 16 (0:1). Гризманн, 25 (1:1). Серхио Рамос, 42 — с пенальти (1:2). Бэйл, 74 (1:3)«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Эрнандез, Корреа (Эрнандес, 65), Сауль, Партей, Лемар (Витоло, 59), Гризманн, Мората (Калинич, 71)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Регилон, Каземиру, Модрич, Кроос (Себальос, 84), Васкес, Бензема (Диас, 89), Винисиус Жуниор (Бэйл, 57)Предупреждения: Васкес, 22. Гризманн, 24. Хименес, 41. Эрнандез, 58. Партей, 62. Регилон, 64. Модрич, 66. Мората, 68. Сауль, 72Удаление: Партей, 80