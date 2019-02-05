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    Суд обязал Глушакова платить треть зарплаты в качестве алиментов

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    Никулинский суд Москвы во вторник расторг брак полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова и его жены Дарьи.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    Отметим, что заявление на развод подал сам капитан «Спартака». Денис и Дарья поженились в 2010 году. У них две дочери.

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    • Сначала Глушаков требовал оставить с ним детей, а с жены взыскать алименты, но позднее отказался от этих требований.

    «Суд удовлетворил иск о расторжении брака. Суд взыскал с него алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на жену до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста», — цитирует «Р-Спорт» Сергея Жорина, адвоката Дарьи Глушаковой.

    Защита Дарьи, по его словам, довольна исходом процесса.

  • Источник: Экспертиза МВД подтвердила, что Глушаков избивал жену
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    • Изначально иск был зарегистрирован в суде в Ростовской области, но потом его передали для рассмотрения по месту жительства — в Москву.

    В рамках процесса счета и имущество спортсмена, согласно закону, были арестованы. 0

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