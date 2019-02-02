ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон»НХЛ. Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» прервал серию поражений, Василевский оформил шат-аут
  • 11:35
    • Халк: Семак — потрясающий парень
  • 09:43
    • Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
  • 09:30
    • «Оклахома» обыграла «Майами», «Хьюстон» проиграл «Денверу»
  • 08:03
    • «Зенит» внес Кокорина в заявку на Лигу Европы
  • 00:51
    • «Лилль» разгромил «Ниццу»
    Все новости спорта

    Халк: Семак — потрясающий парень

    Футбол России РПЛ Зенит Футбол Китая Шанхай СИПГ Календарь РФПЛ
    Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», поделился мнением о главном тренере «сине-бело-голубых» Сергее Семаке, которого застал в клубе как игрока.

    Халк
    Халк
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Семак — потрясающий парень. Я хорошо знаю его и как футболиста, и как человека. Он обладает великолепными качествами, всегда готов помочь окружающим. Когда я еще был в "Зените, он был близок к тому, чтобы закончить карьеру.

    Если я правильно помню, последний гол он забил как раз с моей передачи. Рад, что довелось поиграть с ним, я многому у него научился. Уверен, что он будет расти и дальше и станет очень успешным тренером. Он этого заслуживает", — приводит слова Халка телеканал "360".

    Напомним, Халк выступал за "Зенит" в 2012-2016 годах. В 148 матчах за клуб на его счету 76 голов и 60 голевых передач.

    Вместе с петербургским клубом бразильский футболист стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • 50% футбола. Кононов выиграл первый трофей со «Спартаком»
  • 30/01/2019 в 00:45
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Валенсия»
  • 1.63
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В матче «Сибири» и СКА можно ожидать открытый хоккей
  • «Сибирь» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • В матче «Барыса» и «Йокерита» ставим на ничью в основное время
  • «Барыс» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 4.24
    •
  • «Трактор» попробует сдержать атаку «Металлурга»
  • «Трактор» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сарри переживает тревожные времена Футбол Сарри сам копает себе яму в «Челси»Реакция прессы на матч «Борнмут» — «Челси» 31/01/2019 в 20:310
  • 11:18
    • Неймар обвиняется в коррупции и мошенничестве
  • 11:04
    • «Челси» не может договорится с Виллианом по новому контракту
  • 09:58
    • Мевля может вернуться в «Ростов»
    Юрген Клопп Футбол Гонка только началась. «Ливерпуль» не смог уйти в чемпионский отрыв«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестером» и не смог оторваться от «Манчестер Сити» на семь очков 31/01/2019 в 18:420
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Челси» вернется в топ-4
  • 2.28
    •
  • 08:17
    • Вратарь «Барселоны» выбыл на полтора месяца
  • 01:00
    • «Вальядолид» крупно проиграл «Уэске»
  • 00:28
    • Дубль Орбана помог «Лейпцигу» обыграть «Ганновер»
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Два очка Панарина, гол Яковлева и передача БучневичаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля Вчера в 08:580
  • 22:47
    • «Зенит» объявил о переходе хавбека сборной Колумбии
  • 22:04
    • Катар впервые стал победителем Кубка Азии
  • 21:15
    • Россия обыгрывает Швейцарию в Кубке Дэвиса благодаря победам Хачанова и Медведева
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие