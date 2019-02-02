Халк: Семак — потрясающий парень

Бывший нападающий, ныне выступающий за китайский, поделился мнением о главном тренере «сине-бело-голубых», которого застал в клубе как игрока.

«Семак — потрясающий парень. Я хорошо знаю его и как футболиста, и как человека. Он обладает великолепными качествами, всегда готов помочь окружающим. Когда я еще был в "Зените, он был близок к тому, чтобы закончить карьеру.

Если я правильно помню, последний гол он забил как раз с моей передачи. Рад, что довелось поиграть с ним, я многому у него научился. Уверен, что он будет расти и дальше и станет очень успешным тренером. Он этого заслуживает", — приводит слова Халка телеканал "360".

Напомним, Халк выступал за "Зенит" в 2012-2016 годах. В 148 матчах за клуб на его счету 76 голов и 60 голевых передач.

Вместе с петербургским клубом бразильский футболист стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. 0