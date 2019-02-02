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    АПЛ. «МанСити» победил «Арсенал», «Челси» разгромил «Хаддерсфилд»

    Обзор матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу

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    Со 2 по 4 февраля в английской Премьер-лиге пройдут матчи 25-го тура. Центральной станет встреча на «Этихаде», где «Манчестер Сити» примет лондонский «Арсенал».
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    «Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед» 1:0

    Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.

    Единственный гол в этой встрече на 83-й минуте забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

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    • «Тоттенхэм», набрав 57 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл», имея в активе 24 очка, занимает 14-ю строчку в чемпионате.

    В следующем туре «Тоттенхэм» дома сыграет против «Лестера», а «Ньюкасл» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».

    АПЛ. 25-й тур
    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» — 1:0 (0:0)
    Гол: Сон Хын Мин, 83«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Уинкс, Сон Хын Мин (Дайер, 89), Ламела (Роуз, 78), Лукас Моура (Льоренте, 60)«Ньюкасл»: Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи (Баррека, 86), Хэйден, Лонгстафф, Рондон, Атсу (Кенеди, 82), ПересПредупреждение: Йедлин, 65

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Уотфорд» 0:0

    Еще в одном матче 25-го тура «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» — 0:0.

    АПЛ. 25-й тур
    «Брайтон & Хоув» — «Уотфорд» — 0:0
    «Брайтон & Хоув»: Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Гросс, Преппер, Марч, Биссума, Локадиа, Маррей (Андоне, 72)«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Янмат, Каткарт, Холевас, Капуэ, Клеверли, Хьюз, Сема (Кина, 81), Дини, Деулофеу (Грэй, 70)Предупреждение: Преппер, 33

    «Бёрнли» — «Саутгемптон» 1:1

    Также в 25-м туре «Бёрнли» на своём поле спасся от поражения в матче с «Саутгемптоном» — 1:1.

    Счет в середине второго тайма забил полузащитник гостей Нейтен Редмонд. Но в компенсированное время в ворота «святых» был назначен пенальти, который реализовал австрийский форвард Эшли Барнс.

    АПЛ. 25-й тур
    «Бернли» — «Саутгемптон» — 1:1 (0:0)
    Голы: Редмонд, 55 (0:1). Барнс, 90+4 — с пенальти (1:1)«Бернли»: Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Гвюдмундссон, 58), Макнейл (Брэйди, 81), Вуд (Крауч, 76), Барнс«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Стивенс, Таргетт, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Валери, 77), Слэттери, Редмонд (Остин, 87), Ингс (Лонг, 27)Предупреждения: Барнс, 33. Бардсли, 35. Ми, 84. Корк, 89

    «Челси» — «Хаддерсфилд Таун» 5:0

    Лондонский «Челси» одержал победу над «Хаддерсфилд Таун» (5:0) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.

    В составе победителей дубли оформили аргентинский нападающий Гонсало Игуаин и бельгийский полузащитник Эден Азар, еще один гол забил бразильский защитник Давид Луиз.

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    • «Челси», набрав 50 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд Таун» занимает последнее место в чемпионате — 11 очков.

    В следующем туре подопечные Маурицио Сарри в гостях встретятся с «Манчестер Сити», а команда Яна Зиверта на своем поле сыграет против «Арсенала».

    АПЛ. 25-й тур
    «Челси» — «Хаддерсфилд» — 5:0 (2:0)
    Голы: Игуаин, 16 (1:0). Азар, 45+1 — с пенальти (2:0). Азар, 66 (3:0). Игуаин, 69 (4:0). Давид Луиз, 86 (5:0)«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Баркли, Жоржинью (Ковачич, 70), Канте (Лофтус-Чик, 83), Игуаин, Виллиан, Азар (Хадсон-Одои, 77)«Хаддерсфилд»: Лессль, Леве, Конголо, Шиндлер, Смит, Муй, Бакуна, Биллинг (Грант, 67), Качунга, Диакаби (Притчард, 84), Мбенза (Мунье, 27)

    «Кристал Пэлас» — «Фулхэм» 2:0

    Еще в одном матче 25-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» на своём поле обыграл «Фулхэм» со счётом 2:0.

    В середине первого тайма Лука Миливоевич реализовал пенальти, а в концовке второго тайма отличился Джеффри Шлупп.

    АПЛ. 25-й тур
    «Кристал Пэлас» — «Фулхэм» — 2:0 (1:0)
    Голы: Миливоевич, 25 — с пенальти (1:0). Шлупп, 87 (2:0)«Кристал Пэлас»: Гуаита, М.Сако, Томкинс, ван Анхолт, Шлупп (Б.Сако, 90+1), Ван-Биссака, Макартур, Миливоевич, Бентеке (Майер, 72), Таунсенд, Айю (Батшуайи, 82)«Фулхэм»: Рико, Одуа, Рим (Вьетто, 46), Чемберс, Кристи (Фосу-Менса, 62), Ле Маршан, Брайан, Кэрни, Сери, Бабел (Айите, 88), МитровичПредупреждения: Айю, 6. Ле Маршан, 27. Одуа, 45. Бабел, 59. Ван-Биссака, 76

    «Эвертон» — «Вулверхэмптон» 1:3

    В другой встрече отчетного тура «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Эвертон» — 3:1.

    В составе победителей забитыми мячами отметились Рубен Невеш, Рауль Хименес и Леандер Дендонкер.

    У «Эвертона» единственный мяч забил Андре Гомеш.

    Для «волков» эта победа стала третьей подряд в АПЛ. «Вулверхэмптон», набрав 38 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Эвертон» (33) опустился на девятое.

    АПЛ. 25-й тур
    «Эвертон» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:3 (1:2)
    Голы: Невеш, 7 — с пенальти (0:1). Андре Гомеш, 27 (1:1). Хименес, 45 (1:2). Дендонкер, 66 (1:3)«Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс (Кенни, 37), Коулман (Калверт-Льюин, 73), Зума, Кин, Сигурдссон, Андре Гомеш, Дэйвис, Уолкотт (Лукман, 60), Дженк, Ришарлисон«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Саисс, 49), Хименес (Траоре, 89), Жота (Элдер Кошта, 77)Предупреждения: Зума, 16. Кин, 44. Коади, 56. Дэйвис, 76

    «Кардифф Сити» — «Борнмут» 2:0

    В матче 25-го тура английской премьер-лиги «Кардифф Сити» одержал домашнюю победу над «Борнмутом» со счетом 2:0.

    В составе победителей дубль оформил Бобби Рид, забив на пятой (пен.) и 46-й минутах встречи.

    «Кардифф» с 22 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на десятой строчке — 33 очка.

    АПЛ. 25-й тур
    «Кардифф» — «Борнмут» — 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 5, пенальти Рид, 2:0 — 46 Рид«Кардифф»: Этеридж, Пелтьер, Манга, Бамба, Беннетт, Патерсон, Гуннарссон, Роллс, Мерфи (Хойлетт, 69), Рид (Бакуна, 86), Ньяссе (Зохоре, 83)«Борнмут»: Боруц, Клайн, Кук, Аке, Смит, Станислас (Айб, 62), Гослинг (Лерма, 69), Серман, Фрэйзер, Кинг, Соланке (Муссе, 62)Предупреждения: Бамба (50), Клайн (50), Смит (75)

    В следующем туре подопечные Нила Уорнока 9 февраля на выезде сыграют с «Саутгемптоном», а команда Эдди Хау в тот же день встретится с «Ливерпулем».

    «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 0:1

    «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом победил «Лестер» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 1:0.

    Единственный гол забил форвард Маркус Рашфорд на девятой минуте.

    В концовке матча «Лестер» создал несколько голевых моментов, но так и не смог сравнять счет. Ближе всех к успеху был Джейми Варди, пробивший с нескольких метров через себя.

    «МЮ» набрал 48 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Лестер» с 32 баллами располагается на 11-й строчке.

    АПЛ. 25-й тур
    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (0:1)
    Гол: Рашфорд, 9«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилвелл, Менди (Ихеаначо, 84), Ндиди, Барнс, Мэддисон (Геззаль, 62), Варди, Грэй (Окадзаки, 74)«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Байи, Линделеф, Янг, Эррера, Погба, Матич, Санчес (Марсьяль, 67), Лингард (Джоунс, 90), Рашфорд (Лукаку, 78)Предупреждения: Лингард, 20. Варди, 32. Матич, 42. Менди, 45. Шоу, 80. Геззаль, 82. Марсьяль, 90+3. Ндиди, 90+3

    «Манчестер Сити» — «Арсенал» 3:1

    «Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом» в домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 3:1.

    «Горожане» вышли вперед уже на 1-й минуте, когда Эмерик Ляпорт выполнил прострел с левого фланга, а Серхио Агуэро в падении головой поразил цель.

    «Канониры» отыгрались спустя десять минут. Лукас Торрейра навесил с углового, Начо Монреаль сделал скидку, после чего точный удар головой нанес Лоран Косельни.

    За минуту до конца первого тайма подопечные Пепа Гвардиолы вновь повели в счете. Агуэро на дальней штанге замкнул прострел Рахима Стерлинга, получившего отличную передачу от Илкая Гюндогана.

    На 61-й минуте Стерлинг вновь сделал прострел в чужую штрафную, мяч задел руку Бернда Лено, ударился об Агуэро и оказался в сетке.

    АПЛ. 25-й тур
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 3:1 (2:1)
    Голы: 1:0 — 1 Агуэро, 1:1 — 11 Косельни, 2:1 — 44 Агуэро, 3:1 — 61 Агуэро«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Фернандиньо, Сильва, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне (Марез, 88), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 81)«Арсенал»: Лено, Косельни, Монреаль, Колашинац (Денис Суарес, 66), Мустафи (Мавропанос, 79), Гендузи, Торрейра, Ивоби (Рэмзи, 66), Лихтштайнер, Обамеянг, ЛяказеттПредупреждения: Торрейра (40), Гюндоган (65)

    После этой победы «Манчестер Сити» остался на втором месте в турнирной таблице (59 очков). «Арсенал» расположился на шестой строчке (47 очков).

    «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»

    4 февраля, 23:00 мск

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