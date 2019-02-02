АПЛ. «МанСити» победил «Арсенал», «Челси» разгромил «Хаддерсфилд»

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед» 1:0
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.
Единственный гол в этой встрече на 83-й минуте забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
«Тоттенхэм», набрав 57 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл», имея в активе 24 очка, занимает 14-ю строчку в чемпионате.
В следующем туре «Тоттенхэм» дома сыграет против «Лестера», а «Ньюкасл» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Уотфорд» 0:0
Еще в одном матче 25-го тура «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» — 0:0.
«Бёрнли» — «Саутгемптон» 1:1
Также в 25-м туре «Бёрнли» на своём поле спасся от поражения в матче с «Саутгемптоном» — 1:1.
Счет в середине второго тайма забил полузащитник гостей Нейтен Редмонд. Но в компенсированное время в ворота «святых» был назначен пенальти, который реализовал австрийский форвард Эшли Барнс.
«Челси» — «Хаддерсфилд Таун» 5:0
Лондонский «Челси» одержал победу над «Хаддерсфилд Таун» (5:0) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей дубли оформили аргентинский нападающий Гонсало Игуаин и бельгийский полузащитник Эден Азар, еще один гол забил бразильский защитник Давид Луиз.
«Челси», набрав 50 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд Таун» занимает последнее место в чемпионате — 11 очков.
В следующем туре подопечные Маурицио Сарри в гостях встретятся с «Манчестер Сити», а команда Яна Зиверта на своем поле сыграет против «Арсенала».
«Кристал Пэлас» — «Фулхэм» 2:0
Еще в одном матче 25-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» на своём поле обыграл «Фулхэм» со счётом 2:0.
В середине первого тайма Лука Миливоевич реализовал пенальти, а в концовке второго тайма отличился Джеффри Шлупп.
«Эвертон» — «Вулверхэмптон» 1:3
В другой встрече отчетного тура «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Эвертон» — 3:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Рубен Невеш, Рауль Хименес и Леандер Дендонкер.
У «Эвертона» единственный мяч забил Андре Гомеш.
Для «волков» эта победа стала третьей подряд в АПЛ. «Вулверхэмптон», набрав 38 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Эвертон» (33) опустился на девятое.
«Кардифф Сити» — «Борнмут» 2:0
В матче 25-го тура английской премьер-лиги «Кардифф Сити» одержал домашнюю победу над «Борнмутом» со счетом 2:0.
В составе победителей дубль оформил Бобби Рид, забив на пятой (пен.) и 46-й минутах встречи.
«Кардифф» с 22 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на десятой строчке — 33 очка.
В следующем туре подопечные Нила Уорнока 9 февраля на выезде сыграют с «Саутгемптоном», а команда Эдди Хау в тот же день встретится с «Ливерпулем».
«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 0:1
«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом победил «Лестер» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 1:0.
Единственный гол забил форвард Маркус Рашфорд на девятой минуте.
В концовке матча «Лестер» создал несколько голевых моментов, но так и не смог сравнять счет. Ближе всех к успеху был Джейми Варди, пробивший с нескольких метров через себя.
«МЮ» набрал 48 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Лестер» с 32 баллами располагается на 11-й строчке.
«Манчестер Сити» — «Арсенал» 3:1
«Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом» в домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 3:1.
«Горожане» вышли вперед уже на 1-й минуте, когда Эмерик Ляпорт выполнил прострел с левого фланга, а Серхио Агуэро в падении головой поразил цель.
«Канониры» отыгрались спустя десять минут. Лукас Торрейра навесил с углового, Начо Монреаль сделал скидку, после чего точный удар головой нанес Лоран Косельни.
За минуту до конца первого тайма подопечные Пепа Гвардиолы вновь повели в счете. Агуэро на дальней штанге замкнул прострел Рахима Стерлинга, получившего отличную передачу от Илкая Гюндогана.
На 61-й минуте Стерлинг вновь сделал прострел в чужую штрафную, мяч задел руку Бернда Лено, ударился об Агуэро и оказался в сетке.
После этой победы «Манчестер Сити» остался на втором месте в турнирной таблице (59 очков). «Арсенал» расположился на шестой строчке (47 очков).