Во Франции найдены части кресел из пропавшего самолета с Салой

Эмилиано Сала
goal.com
Об этом сообщило французское подразделение отделения расследования авиационных происшествий.
Подушки кресел были найдены на пляже Сурайнвилль, располагающемся на полуострове Котентин. Власти пришли к выводу, что эти детали принадлежали проавшему самолету.
«Теперь мы определили приоритетную область для подводного поиска размером около 4 квадратных морских миль, чтобы попытаться найти и идентифицировать возможные обломки самолета. Поиски начнутся после выходных из-за плохих погодных условий, — приводит в своем Твиттере текст заявления журналист BBC Дэн Роан.
Напомним, самолет с Салой на борту пропал 21 января, когда совершал перелет из Нанта в Кардифф. Кроме футболиста, на борту находился только пилот. 0