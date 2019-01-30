Во Франции найдены части кресел из пропавшего самолета с Салой

Во Франции найдены части кресел из пропавшего самолета, в котором находился аргентинский нападающий

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Об этом сообщило французское подразделение отделения расследования авиационных происшествий.

Подушки кресел были найдены на пляже Сурайнвилль, располагающемся на полуострове Котентин. Власти пришли к выводу, что эти детали принадлежали проавшему самолету.

«Теперь мы определили приоритетную область для подводного поиска размером около 4 квадратных морских миль, чтобы попытаться найти и идентифицировать возможные обломки самолета. Поиски начнутся после выходных из-за плохих погодных условий, — приводит в своем Твиттере текст заявления журналист BBC Дэн Роан.

Напомним, самолет с Салой на борту пропал 21 января, когда совершал перелет из Нанта в Кардифф. Кроме футболиста, на борту находился только пилот. 0