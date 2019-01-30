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    «МЮ» спасся от поражения в матче с «Бернли»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Бернли Календарь АПЛ
    В матче 24-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» — 2:2.

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    В составе команды гостей отличились Эшли Барнс (51-я минута) и Крис Вуд (81). Манкунианцы отыгрались на последних минутах — голы забили Поль Погба (87) и Виктор Линделеф (90+2).

    «МЮ» прервал победную серию из восьми игр и с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» поднялся на 14-ю строчку — 23 очка.

    В следующем туре «Красные дьяволы» 3 февраля на выезде сыграют с «Лестером», а «бвишни» днем ранее примут «Саутгемптон».

    АПЛ. 24-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 2:2 (0:0)
    Голы: Барнс, 51 (0:1). Вуд, 81 (0:2). Погба, 88 — с пенальти (1:2). Линделеф, 90+2 (2:2)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джоунс, Шоу, Линделеф, Янг, Мата, Погба, Матич, Перейра (Лингард, 63), Лукаку (Санчес, 67), Рэшфорд«Бернли»: Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Макнейл (Гвюдмундссон, 78), Вуд, БарнсПредупреждения: Барнс, 60. Мата, 72. Тэйлор, 73. Корк, 90+5
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