«МЮ» спасся от поражения в матче с «Бернли»

Фрагмент матча
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В составе команды гостей отличились Эшли Барнс (51-я минута) и Крис Вуд (81). Манкунианцы отыгрались на последних минутах — голы забили Поль Погба (87) и Виктор Линделеф (90+2).
«МЮ» прервал победную серию из восьми игр и с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» поднялся на 14-ю строчку — 23 очка.
В следующем туре «Красные дьяволы» 3 февраля на выезде сыграют с «Лестером», а «бвишни» днем ранее примут «Саутгемптон».
АПЛ. 24-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 2:2 (0:0)
Голы: Барнс, 51 (0:1). Вуд, 81 (0:2). Погба, 88 — с пенальти (1:2). Линделеф, 90+2 (2:2)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джоунс, Шоу, Линделеф, Янг, Мата, Погба, Матич, Перейра (Лингард, 63), Лукаку (Санчес, 67), Рэшфорд«Бернли»: Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Макнейл (Гвюдмундссон, 78), Вуд, БарнсПредупреждения: Барнс, 60. Мата, 72. Тэйлор, 73. Корк, 90+5