«МЮ» спасся от поражения в матче с «Бернли»

В матче 24-го тура Английской Премьер-лигина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Фрагмент матча twitter.com/ManUtd/ 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе команды гостей отличились Эшли Барнс (51-я минута) и Крис Вуд (81). Манкунианцы отыгрались на последних минутах — голы забили Поль Погба (87) и Виктор Линделеф (90+2).

«МЮ» прервал победную серию из восьми игр и с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» поднялся на 14-ю строчку — 23 очка.

В следующем туре «Красные дьяволы» 3 февраля на выезде сыграют с «Лестером», а «бвишни» днем ранее примут «Саутгемптон».