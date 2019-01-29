Фурсенко рассматривал кандидатуру Ракицкого еще полгода назад

Президент «Зенита»поделился мнением о покупке у «Шахтера» защитника

«Ракицкий — очень сильный футболист, он находится в хороших физических кондициях. У него рабочая левая нога, что является для нас существенным, мы искали левоногого игрока.

Сначала он играл в полузащите, потом стал играть левого центрального защитника. Он очень хорошо выходит в атаку, у него хороший длинный пас.

Он универсален, очень много преимуществ, поэтому мы остановили свой выбор на нем.

Честно сказать, он еще полгода назад был в листе игроков, которых мы рассматривали», — приводит слова Фурсенко ТАСС. 0