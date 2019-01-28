Перишич согласовал условия контракта с «Арсеналом»

Полузащитникпродолжит карьеру в чемпионате Англии, сообщает Libero.

По информации источника, 29-летний хорват согласовал условия личного контракта с «Арсеналом». «Канониры» заплатят игроку три миллиона евро до конца текущего сезона.

Летом ожидается полноценный трансфер Перишича, который получит от «Арсенала» контракт сроком до 2022 года. Зарплата хорвата составит 6,5 миллионов евро в год.

Напомним, что хорват перешел в «Интер» из «Вольфсбурга» в августе 2015 года за 19 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.

В этом сезоне он забил три гола и отдал пять голевых передач в 25 матчах. 0