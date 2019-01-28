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    Магнуссон: С первого дня прочувствовал, что такое тренинг Гранеро

    Футбол России ЦСКА
    Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал первый для себя зимний сбор в составе московской команды, который прошел в Кампоаморе (Испания).

    Хердур Магнуссон
    Хердур Магнуссон
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    «С первого дня прочувствовал, что такое тренинг Паулино Гранеро. Это был ад, сущий ад! Никогда я так много не тренировался. Хочется верить, что второй сбор в этом плане будет чуть проще.

    Раньше игроки ЦСКА не могли дождаться окончания сборов, чтобы окунуть Гранеро в ледяную воду? Не понимаю, почему мы его каждый день не можем туда бросать! В Исландии мы бы делали это каждые 10 минут! Ну или 15», — приводит слова Магнуссона «Чемпионат».

    Напомним, после 17 туров РПЛ ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. 0

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