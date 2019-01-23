ПСЖ и «Зенит» близки к завершению трансфера Паредеса

Сделка по переходу полузащитникаблизка к завершению, утверждает Sport24.ru.

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По информации источника, парижский клуб сделал новое предложение «Зениту» в размере 45 миллионов евро за трансфер аргентинского футболиста. Также французы готовы внести сумму в фонд солидарности УЕФА.

Окончательное решение о переходе полузащитника будет принимать высшее руководство «Зенита» в лице председателя ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Решение о трансфере должно быть принято сегодня, 23 января.

За питерский клуб Паредес выступает с июля 2017 года. За это время он провел 61 матч за «сине-бело-голубых», в которых забил десять голов и сделал 15 голевых передач. 1