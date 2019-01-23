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    Черчесов считает серьезным испытанием перелет в Казахстан после игры с Бельгией

    Сборная России Футбол России Евро-2020 Сборная Бельгии
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о сложностях старта отборочного турнира к Евро-2020.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    «Это не любопытно, это, считаю, серьезно! Все-таки начинать с фаворита группы, а потом совершать такой перелет, не самый простой вариант. Но такое расписание нам дали, к нему мы никакого отношения не имели, и нас никто не спрашивал. Мы уже работаем над этим вопросом, обдумываем, как лучше все сделать.

    И, надеюсь, найдем правильный вариант, чтобы, как вы правильно сказали, и восстановиться вовремя, и прилететь вовремя. Словом, надо все продумать таким образом, чтобы мы показали свой максимальный потенциал.

    Что могу сказать о сборной Бельгии? Если отталкиваться от последнего матча — это одно, если вообще от потенциала — это другое. Последний матч я видел со Швейцарией, которая выиграла у наших будущих соперников со счетом 5:2. Поэтому надо дождаться того времени, когда мы будем с ними играть и исходить из актуальных фактов, так как за период, который остался до матча, может многое поменяться. Что у нас, что у них.

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    • Потому что, к примеру, у нас человек восемь на последнем сборе не имели возможности играть. И у бельгийцев тоже проблемы были», — приводит слова Черчесова Bobsoccer.ru. 0

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