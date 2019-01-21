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    Глушаков остался в запасе «Спартака» на матч с «Ростовом»

    Кубок Матч Премьер Спартак Ростов
    Московский «Спартак» объявил стартовый состав на матч против «Ростова» в рамках первой встречи турнира «Кубок Матч Премьер».

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    Матч состоится в понедельник, 21 января, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев, Мельгарехо, Умяров, Ташаев, Адриану, Педро Роша.

    Запасные: Шитов, Комбаров, Маслов, Гапонов, Глушаков, Глушенков, Игнатов, Ломовицкий, Ханни, Мелкадзе.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Плиев, Ингасон, Новосельцев, Щадин, Гулевский, Зайнутдинов, Гацкан, Кьяртанссон, Зуев.

    Запасные: Абаев, Айдаров, Вилюш, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Ионов, Сухомлинов, Салетрос, Трошечкин, Осинов, Логашов, Глебов, Скопинцев.

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    Товарищеский турнир в Катаре продлится до 29 января. Помимо «Спартака» и «Ростова» участие в нём примут «Зенит» и «Локомотив». 0

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