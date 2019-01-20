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    «Монако» с Головиным крупно проиграл «Страсбуру»

    Лига 1 Футбол Франции Монако Страсбург Календарь Лиги 1
    В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» потерпел домашнее поражение от «Страсбура» со счетом 1:5.

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    В составе победителей дубль оформил Людвик Ажорк (12-я, 68-я минуты), еще по разу отличились Адриен Томассон (17), Ибраима Сиссоко (63) и Юссуф Фофана (90+4).

    Единственный мяч за хозяев поля забил Радамель Фалькао (22).

    Отметим, что уже на седьмой минуте «Монако» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил новичок клуба Налдо.

    На 69-й минуте составы уравнялись — вторую желтую карточку получил защитник гостей Стефан Митрович.

    Российской полузащитник монегасков Александр Головин вышел в старте и был заменен на 66-й минуте. Вместо него на поле появился Мусса Силла.

    «Монако» потерпел 12-е поражение в сезоне и с 15 очками занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» поднялся на пятую строчку, имея в активе 32 очка. 0

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