«Монако» с Головиным крупно проиграл «Страсбуру»

В матче 21-го тура чемпионата Франциипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:5.

В составе победителей дубль оформил Людвик Ажорк (12-я, 68-я минуты), еще по разу отличились Адриен Томассон (17), Ибраима Сиссоко (63) и Юссуф Фофана (90+4).

Единственный мяч за хозяев поля забил Радамель Фалькао (22).

Отметим, что уже на седьмой минуте «Монако» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил новичок клуба Налдо.

На 69-й минуте составы уравнялись — вторую желтую карточку получил защитник гостей Стефан Митрович.

Российской полузащитник монегасков Александр Головин вышел в старте и был заменен на 66-й минуте. Вместо него на поле появился Мусса Силла.

«Монако» потерпел 12-е поражение в сезоне и с 15 очками занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» поднялся на пятую строчку, имея в активе 32 очка. 0