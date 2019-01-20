ЦСКА нацелился на защитника норвежского «Стрёмсгодсета»

Якоб Глеснес
drm24.no
24-летний Глеснес перешёл в «Стрёмсгодсет» из «Сарпсборга» летом 2016 года. Сумма трансфера составила 350 тыс евро. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
В прошлом сезоне Глеснес провёл 30 матчей в чемпионате Норвегии, стал автором одного гола, а также получил три жёлтые карточки.
Защитник провёл три матча за молодёжную сборную Норвегии, в главную национальную команду не вызывался.
Ориентировочная стоимость игрока, по версии сайта Transfermarkt, составляет 700 тыс евро. 0