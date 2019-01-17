Ольссон практически ничего не знал о «Краснодаре» до перехода

Полузащитник сборной Швеции, подписавший контракт с «Краснодаром», рассказал, что он знал о своей команде до переезда в Россию.

«О "Краснодаре" я знал не так много. Знал, что это серьезный клуб, где играет Классон, а ранее Гранквист.

О России знал еще меньше. Знал, что в этой стране здорово играют в хоккей. Вот и все мои сведения о России. Когда моя девушка узнала, что я переезжаю в Россию, сразу сказала: "Нет". Она хотела остаться в Швеции.

Родители и родственники отнеслись к этой идее в целом позитивно. Поддержали меня в моем выборе, и я им за это благодарен. В России подготовка к сезону сложнее, чем в Швеции или Дании», — цитирует Ольссона пресс-служба клуба. 0