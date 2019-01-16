В ответном матчепринимала

Встреча команд состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев.

На 65-й минуте Сантьяго Лоренсо вывел хозяев поля вперед. Спустя 11 минут форвард оформил дубль, а окончательный результат на 90-й минуте установил Ферран Торрес.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 87-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.

В первом матче «Спортинг» дома добился победы со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч «Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании. 0