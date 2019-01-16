Рахимов: Пока у «Ахмата» больше потерь, чем покупок

Главный тренер «Ахмата»рассказал о планах команды на зимних сборах и о контрольных матчах.

«Конечно хочется усилить, и в этом направлении ведется работа, эта работа безостановочная. Усиление должно быть качественным.

Пока у нас больше потерь. Пришел Шимански, а покинули команду Думбья, Плиев, с травмой Гащенков, который, к сожалению, в ближайшее время нам не поможет.

Естественно, интерес к Шимански возник раньше, были долгие переговоры. Мы смотрели за ним и прекрасно понимали, что он закроет ту позицию, которую мы хотели.

Нам нужен игрок, который умеет вести игру, который обладает неплохим пасом, пониманием игры. Шимански игрок сборной Польши. Я надеюсь, что он адаптируется быстро и сможет нам помочь.

Планируем сыграть два матча на этом сборе. 21 января сыграем с венгерской командой "Гонвед", а 26-го с польской "Краковией".

На вторых сборах запланировано пять спаррингов. На третьих сборах — три матча.

Пока не знаем с кем, но я придерживаюсь позиции, что на последних сборах соперники должны быть очень сильного качества, чтобы в играх с ними проверить свои возможности, на каком уровне мы находимся, чего нам не хватает», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0