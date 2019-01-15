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    Геркус: На опыт работы с Сёминым смотрю очень позитивно

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    Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус позитивно оценил опыт работы с главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым.

    Илья Геркус
    Илья Геркус
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    Напомним, что в СМИ неоднократно появлялась информация о серьезных разногласиях между Геркусом и Семиным.

    «После ухода из "Локомотива" с Сёминым пока не общались. Будет возможность — пообщаемся.

    Сначала он был в отпуске, потом я. Мы просто не пересеклись. А по телефону — я подумал — не стоит обсуждать эту тему.

    Несмотря на разные этапы в работе, на разногласия, на напряжённость, которая, безусловно, была, я очень позитивно отношусь к тому, чего нам удалось добиться с Юрием Павловичем.

    Мы достигли замечательных результатов для клуба и болельщиков, многое сделали вместе.

    Думаю, он согласится со мной, что без взаимной поддержки и усилий мы бы этого не осуществили. Значит, мы молодцы.

    Я очень позитивно смотрю на опыт работы с Юрием Павловичем. С большой благодарностью к этому отношусь», — сказал Геркус в интервью изданию «Чемпионат». 0

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