Геркус: На опыт работы с Сёминым смотрю очень позитивно

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива»позитивно оценил опыт работы с главным тренером «железнодорожников»

Напомним, что в СМИ неоднократно появлялась информация о серьезных разногласиях между Геркусом и Семиным.

«После ухода из "Локомотива" с Сёминым пока не общались. Будет возможность — пообщаемся.

Сначала он был в отпуске, потом я. Мы просто не пересеклись. А по телефону — я подумал — не стоит обсуждать эту тему.

Несмотря на разные этапы в работе, на разногласия, на напряжённость, которая, безусловно, была, я очень позитивно отношусь к тому, чего нам удалось добиться с Юрием Павловичем.

Мы достигли замечательных результатов для клуба и болельщиков, многое сделали вместе.

Думаю, он согласится со мной, что без взаимной поддержки и усилий мы бы этого не осуществили. Значит, мы молодцы.

Я очень позитивно смотрю на опыт работы с Юрием Павловичем. С большой благодарностью к этому отношусь», — сказал Геркус в интервью изданию «Чемпионат». 0