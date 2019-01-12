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    «Монако» арендовал экс-футболиста «Динамо»

    Трансферы Динамо Футбол Франции Монако
    Полузащитник «Антальяспора» Вильям Венкер перешел на правах аренды в «Монако», сообщает пресс-служба монегасков.

    Вильям Венкер
    Вильям Венкер
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    Арендное соглашение с 30-летним игроком рассчитано до конца этого сезона.

    Напомним, Венкер выступал за московское «Динамо» с 2014 по 2015 год и в 42 встречах забил два гола и сделал столько же результативных передач.

    Затем француз поиграл в «Роме» и «Марселе». Игроком «Антальяспора» Венкер является с осени 2017 года.

    В текущем розыгрыше турецкой Суперлиги французский хавбек принял участие в семи матчах и не отметился результативными действиями.

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