«Монако» арендовал экс-футболиста «Динамо»

Полузащитникперешел на правах аренды в, сообщает пресс-служба монегасков.

Арендное соглашение с 30-летним игроком рассчитано до конца этого сезона.

Напомним, Венкер выступал за московское «Динамо» с 2014 по 2015 год и в 42 встречах забил два гола и сделал столько же результативных передач.

Затем француз поиграл в «Роме» и «Марселе». Игроком «Антальяспора» Венкер является с осени 2017 года.

В текущем розыгрыше турецкой Суперлиги французский хавбек принял участие в семи матчах и не отметился результативными действиями.

🖊🇫🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de William Vainqueur en provenance d’Antalyaspor. Le milieu de terrain défensif est prêté jusqu’à la fin de la saison.

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📄➡️ https://t.co/Snsc0nnV3W#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/8M051qjq8J — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 12 января 2019 г.

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