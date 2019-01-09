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    Гулиев подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт

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    Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает пресс-служба красно-белых.

    Аяз Гулиев (справа)
    Аяз Гулиев (справа)
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    «Гулиев вернулся в "Спартак". "Спартак" и "Ростов" согласовали условия перехода полузащитника Аяза Гулиева и заключили трансферный контракт на постоянной основе.

    22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. С возвращением, Аяз!», — говорится в твиттере московской команды.

    Портал transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в три миллиона евро.

    Гулиев является воспитанником красно-белых. Столичный клуб он покинул летом 2018 года и подписал соглашение с «Ростовом».

    В составе «Ростова» Аяз в текущем сезоне принял участие в 15 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативных паса. 0

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