Гулиев подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт

Полузащитник «Ростова»продолжит карьеру в, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Гулиев вернулся в "Спартак". "Спартак" и "Ростов" согласовали условия перехода полузащитника Аяза Гулиева и заключили трансферный контракт на постоянной основе.

22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. С возвращением, Аяз!», — говорится в твиттере московской команды.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в три миллиона евро.

Гулиев является воспитанником красно-белых. Столичный клуб он покинул летом 2018 года и подписал соглашение с «Ростовом».

В составе «Ростова» Аяз в текущем сезоне принял участие в 15 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативных паса. 0