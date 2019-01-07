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    Роббен: Интерес «Интера» — это честь для меня

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    Вингер «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал интерес к себе со стороны «Интера», а также заявил о том, что примет решение о своем будущем до конца сезона.

    Арьен Роббен
    Арьен Роббен
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    «Я горжусь тем, что попал в сферу интересов "Интера". Приятно слышать, что клубы мной интересуются», — цитирует Роббена Football Italia.

    «Решение о моем будущем ещё не приятно, я открыт для предложений. Хочу подождать и пока сосредоточиться на выступлении за свою нынешнюю команду. Не знаю, когда, но я обязательно приму решение. Не стану ждать конца сезона. У меня семья, я должен планировать будущее заранее. Но я повторюсь, интерес "Интера" — это честь для меня», — также отметил игрок «Баварии».

    Напомним, Роббен выступает за «Баварию» с 2009 года. Ранее стало известно, что футболист покинет мюнхенцев по окончанию сезона. 0

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