Роббен: Интерес «Интера» — это честь для меня

Вингерпрокомментировал интерес к себе со стороны, а также заявил о том, что примет решение о своем будущем до конца сезона.

«Я горжусь тем, что попал в сферу интересов "Интера". Приятно слышать, что клубы мной интересуются», — цитирует Роббена Football Italia.

«Решение о моем будущем ещё не приятно, я открыт для предложений. Хочу подождать и пока сосредоточиться на выступлении за свою нынешнюю команду. Не знаю, когда, но я обязательно приму решение. Не стану ждать конца сезона. У меня семья, я должен планировать будущее заранее. Но я повторюсь, интерес "Интера" — это честь для меня», — также отметил игрок «Баварии».

Напомним, Роббен выступает за «Баварию» с 2009 года. Ранее стало известно, что футболист покинет мюнхенцев по окончанию сезона. 0