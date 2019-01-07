Мбаппе — самый дорогой футболист Европы

При составлении рейтинга учитывался возраст игроков и сроки действия их контрактов.
Лидером стал нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Он оценивается в 218,5 миллиона евро.
Второе место в рейтинге занял нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн (200,3), третье — бразильский форвард ПСЖ Неймар (197,1).
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси (171,2 миллиона евро) и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (127,2) на 7-й и 19-й позициях соответственно.
Топ-10 рейтинга:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 218,5 млн евро;
2. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 200,3 млн евро;
3. Неймар (ПСЖ) — 197,1 млн евро;
4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 185,8 млн евро;
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 184,3 млн евро;
6. Пауло Дибала («Ювентус») — 171,9 млн евро;
7. Лионель Месси («Барселона») — 171,2 млн евро;
8. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») — 162 млн евро;
9. Филиппе Коутиньо («Барселона») — 157 млн евро;
10. Лерой Сане («Манчестер Сити») — 156,1 млн евро. 0