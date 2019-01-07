Мбаппе — самый дорогой футболист Европы

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогостоящих футболистов из топ-5 европейских лиг.

При составлении рейтинга учитывался возраст игроков и сроки действия их контрактов.

Лидером стал нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Он оценивается в 218,5 миллиона евро.

Второе место в рейтинге занял нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн (200,3), третье — бразильский форвард ПСЖ Неймар (197,1).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси (171,2 миллиона евро) и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (127,2) на 7-й и 19-й позициях соответственно.

Топ-10 рейтинга:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 218,5 млн евро;

2. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 200,3 млн евро;

3. Неймар (ПСЖ) — 197,1 млн евро;

4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 185,8 млн евро;

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 184,3 млн евро;

6. Пауло Дибала («Ювентус») — 171,9 млн евро;

7. Лионель Месси («Барселона») — 171,2 млн евро;

8. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») — 162 млн евро;

9. Филиппе Коутиньо («Барселона») — 157 млн евро;

10. Лерой Сане («Манчестер Сити») — 156,1 млн евро. 0